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Звезда "Служебного романа" Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с COVID-19

Алиса Фрейндлих Фото из открытых источников

Положительный тест на коронавирус актриса получила еще 18 декабря

Советская актриса, звезда фильма "Служебный роман" Алиса Фрейндлих попала с коронавирусом в реанимацию, у женщины поражены 80% легких. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot

Согласно сообщению, Фрейндлих экстренно забрали в 122-ю клиническую больницу имени Соколова в минувшую пятницу, 25 декабря, тогда у нее объем поражения легких составлял 36%. 

В течение трех дней ее состояние здоровья значительно ухудшилось, сейчас уже 80% легких поражены. Женщину подключили к аппарату для неинвазивной вентиляции легких.

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Как отмечается, о том, что у Алисы Фрейндлих коронавирус, стало известно еще 18 декабря, когда пришел первый положительный тест, однако тогда ее не стали госпитализировать.

Врачи говорят, что 86-летнюю актрису нужно было госпитализировать сразу, учитывая возраст. Сейчас Фрейндлих в сознании, она лежит в общей реанимации. 

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