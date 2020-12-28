Звезда "Служебного романа" Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с COVID-19
Положительный тест на коронавирус актриса получила еще 18 декабря
Советская актриса, звезда фильма "Служебный роман" Алиса Фрейндлих попала с коронавирусом в реанимацию, у женщины поражены 80% легких. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Согласно сообщению, Фрейндлих экстренно забрали в 122-ю клиническую больницу имени Соколова в минувшую пятницу, 25 декабря, тогда у нее объем поражения легких составлял 36%.
В течение трех дней ее состояние здоровья значительно ухудшилось, сейчас уже 80% легких поражены. Женщину подключили к аппарату для неинвазивной вентиляции легких.
Как отмечается, о том, что у Алисы Фрейндлих коронавирус, стало известно еще 18 декабря, когда пришел первый положительный тест, однако тогда ее не стали госпитализировать.
Врачи говорят, что 86-летнюю актрису нужно было госпитализировать сразу, учитывая возраст. Сейчас Фрейндлих в сознании, она лежит в общей реанимации.
Напомним, недавно в России в возрасте 85 лет скончался советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт.