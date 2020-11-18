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Звезда фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере установил новый рекорд Instagram

Руперт Гринт в роли волшебника Рона Уизли Фото из открытых источников

Он смог быстрее всего набрать миллион подписчиков

Один из главных актеров фильмов о Гарри Поттере британец Руперт Гринт, более известный как Рон Уизли, установил новый рекорд Instagram по скорости набора миллиона подписчиков. Об этом сообщает ВВС News Украина

Согласно сообщению, актер, который создал свой аккаунт только неделю назад, сумел достичь отметки в один миллион подписчиков всего за 4 часа и 1 минуту. Сейчас на звезду подписались уже 3,3 млн человек. 

В своем первом посте Руперт Гринт пошутил, что со своей регистрацией в известной соцсети "опоздал всего на 10 лет". Первой фотографией, которую выложил актер, стало фото с его шестимесячной дочкой. 

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Сообщение, распространенный Rupert Grint (@rupertgrint)

Следует заметить, что предыдущий рекорд принадлежал всемирно известному автору документальных фильмов о природе сэру  Дэвиду Аттенборо. Чтобы набрать миллион подписчиков в сентябре 2019 года, ему понадобилось на 43 минуты больше.

Что касается других рекордсменов, то среди них актриса и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон - 5 часов 16 минут (октябрь 2019), принц Гарри и Меган Маркл - 5 часов 45 минут (апрель 2019) и k-pop певец Кан Даниэль - 11 часов 36 минут (январь 2019). 

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Напомним, в начале мая британский актер, звезда фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере Руперт Гринт стал отцом. У него и актрисы Джорджии Грум родилась дочь.

 

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