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Звезда Бетельгейзе оказалась меньше и ближе к Земле, – исследователь

Оказалось, что звезда Бетельгейзе расположена на 25% ближе к Земле, чем считалось ранее Фото из открытых источников

Бетельгейзе расположена на 25% ближе к Земле, чем раньше считали ученые — в 530 световых годах

Звезда Бетельгейзе, являющаяся десятой в списке самых ярких звезд, которые можно наблюдать с Земли невооруженным глазом, имеет меньшие размеры и находится ближе к нашей планете, чем считалось ранее. Об этом сообщает New Atlas.

"Физический размер Бетельгейзе был немного загадкой, ведь предыдущие исследования показали, что она может быть больше орбиты Юпитера. Наши же результаты свидетельствуют о том, что размер Бетельгейзе составляет лишь две трети (от размера орбиты Юпитера, – ред.). Радиус звезды в 750 раз превышает радиус Солнца", - рассказал исследователь Лазло Мольнар.

Он добавил, что получив физический размер звезды, астрономы смогли определить ее расстояние до Земли.

"Наши результаты показывают, что она расположена от нас всего в 530 световых годах — на 25% ближе, чем мы думали раньше", — отметил ученый.

По его словам, Бетельгейзе слишком далеко от Земли, чтобы нанести ей вред в случае взрыва, который по прогнозам может произойти через примерно 100 тыс. лет.

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Ранее сообщалось, что астрономам удалось раскрыть тайну гигантской угасающей звезды Бетельгейзе в созвездии Орион. Резкое падение яркости звезды связали с гигантскими пятнами на ее поверхности.

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