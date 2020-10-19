Звезда Бетельгейзе оказалась меньше и ближе к Земле, – исследователь

Оказалось, что звезда Бетельгейзе расположена на 25% ближе к Земле, чем считалось ранее

Бетельгейзе расположена на 25% ближе к Земле, чем раньше считали ученые — в 530 световых годах

"Физический размер Бетельгейзе был немного загадкой, ведь предыдущие исследования показали, что она может быть больше орбиты Юпитера. Наши же результаты свидетельствуют о том, что размер Бетельгейзе составляет лишь две трети (от размера орбиты Юпитера, – ред.). Радиус звезды в 750 раз превышает радиус Солнца", - рассказал исследователь Лазло Мольнар.

Он добавил, что получив физический размер звезды, астрономы смогли определить ее расстояние до Земли.

"Наши результаты показывают, что она расположена от нас всего в 530 световых годах — на 25% ближе, чем мы думали раньше", — отметил ученый.

По его словам, Бетельгейзе слишком далеко от Земли, чтобы нанести ей вред в случае взрыва, который по прогнозам может произойти через примерно 100 тыс. лет.

Ранее сообщалось, что астрономам удалось раскрыть тайну гигантской угасающей звезды Бетельгейзе в созвездии Орион. Резкое падение яркости звезды связали с гигантскими пятнами на ее поверхности.