Зонд Osiris-Rex взял образцы грунта с поверхности астероида Бенну, не высаживаясь на него, - NASA
Приблизительно 60 грамм образцов буду доставлены на Землю 24 сентября 2023 года
Американский исследовательский зонд Osiris-Rex, который принадлежит NASA, добился громкого успеха - он смог взять образцы грунта с поверхности астероида Бенну, не высаживаясь на него. Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter.
"Поздравляю всю команду Osiris-Rex и всех партнеров NASA по этой миссии. Мы на пути к получению самого большого образца, привезенного из космоса со времен "Аполлона". Если все пойдет хорошо, эту пробу будут изучать ученые для будущих поколений!" - написал Брайденстайн.
Как сообщается, забор образцов происходил с помощью трехметровой штанги, из которой в астероид "выстрелило" облако азота под давлением. Специальный фильтр собрал поднявшиеся частицы с поверхности астероида. Вся операция прошла полностью в автоматическом режиме.
Отмечается, что полученные пробы грунта будут доставлены на Землю 24 сентября 2023 года. Общий вес образцов грунта, по прогнозам ученых, составляет не менее 60 грамм.
Checkpoint burn completed. "Okay, we're heading down towards the asteroid surface at this point." Our @OSIRISREx spacecraft is making its descent toward asteroid Bennu for sample collection. #ToBennuAndBack pic.twitter.com/VVCQuhyt7F— NASA (@NASA) October 20, 2020
The back-away burn is complete ✅ I'm now moving to a safe distance away from Bennu. pic.twitter.com/bXk2ufSneS— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020
Ранее сообщалась, что американское космическое агентство NASA и Европейское космическое агентство разработали план, по которому в 2031 году на Землю можно будет впервые доставить образцы марсианской породы.