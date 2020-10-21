Зонд Osiris-Rex взял образцы грунта с поверхности астероида Бенну, не высаживаясь на него, - NASA

Астероид Бенну NASA

Приблизительно 60 грамм образцов буду доставлены на Землю 24 сентября 2023 года

Американский исследовательский зонд Osiris-Rex, который принадлежит NASA, добился громкого успеха - он смог взять образцы грунта с поверхности астероида Бенну, не высаживаясь на него. Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

"Поздравляю всю команду Osiris-Rex и всех партнеров NASA по этой миссии. Мы на пути к получению самого большого образца, привезенного из космоса со времен "Аполлона". Если все пойдет хорошо, эту пробу будут изучать ученые для будущих поколений!" - написал Брайденстайн.

Как сообщается, забор образцов происходил с помощью трехметровой штанги, из которой в астероид "выстрелило" облако азота под давлением. Специальный фильтр собрал поднявшиеся частицы с поверхности астероида. Вся операция прошла полностью в автоматическом режиме.

Отмечается, что полученные пробы грунта будут доставлены на Землю 24 сентября 2023 года. Общий вес образцов грунта, по прогнозам ученых, составляет не менее 60 грамм.

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Checkpoint burn completed. "Okay, we're heading down towards the asteroid surface at this point." Our @OSIRISREx spacecraft is making its descent toward asteroid Bennu for sample collection. #ToBennuAndBack pic.twitter.com/VVCQuhyt7F — NASA (@NASA) October 20, 2020

The back-away burn is complete ✅ I'm now moving to a safe distance away from Bennu. pic.twitter.com/bXk2ufSneS — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020

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Ранее сообщалась, что американское космическое агентство NASA и Европейское космическое агентство разработали план, по которому в 2031 году на Землю можно будет впервые доставить образцы марсианской породы.