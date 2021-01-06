"Зла не держу": Лукашенко высказался об отношениях с Зеленским

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский Фото из открытых источников

По словам Лукашенко, "здороваться с колена" с ним не намерен

Александр Лукашенко заявил, что не держит зла на президента Украины Владимира Зеленского из-за его высказываний о протестах в Беларуси. Об этом политик рассказал в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде.

По словам Лукашенко, на Зеленского "зла не держит", при этом "здороваться с колена" с ним не намерен.

Вместе с тем белорусский политик отметил, что считает президента России Владимира Путин своим другом.

"Да, я его (Путина - ред.) считаю своим другом", - сказал Лукашенко.

Также он высказался о том, что Беларуси необходимо развивать двусторонние отношения с США.

Напомним, ранее Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении "душить" Беларусь, о чем якобы свидетельствуют сведения, содержащиеся в материалах Комитета государственной безопасности страны.