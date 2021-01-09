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Журналист The New York Times привился вакциной "Спутник V" и объяснил свой выбор

"Спутник V" EPA

Московский корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Свой выбор журналист обосновал в авторской колонке.

По словам Крамера, изначально у него были сомнения в эффективности вакцины из-за ее выпуска до завершения испытаний и объявления о ее готовности, связанном с пропагандой.

Из-за раннего одобрения вакцины сомнения в ее эффективности высказывал, в частности, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Я надеюсь, россияне действительно твердо доказали, что вакцина безопасна и эффективна. Я серьезно сомневаюсь, что они это сделали", — заявил он в начале августа, отметив, что на тот момент в Соединенных Штатах разрабатывалось "полдюжины или больше" вакцин, и если бы власти захотели рискнуть, они бы уже тогда смогли начать вакцинацию населения.

Однако, журналист отметил, что скепсис западных экспертов был основан преимущественно на происходящем вокруг препарата, а не на его качестве.

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Крамер добавил, что российские ученые имеют "долгую и легендарную практику разработки вакцин". В частности, в советский период борьба с инфекционными заболеваниями была приоритетом здравоохранения, а экспорт вакцин в развивающиеся страны — элементом дипломатии в период холодной войны. В то же время вирусология занимала центральное место в советской программе по созданию биологического оружия.

Отмечается, что российские ученые традиционно испытывают разработанные ими вакцины на себе. Например, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург привился вакциной еще до того, как разработчики объявили об окончании испытаний на животных.

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Еще одной причиной, по которой Крамер привился российской вакциной, стала ее доступность. В частности, в городских клиниках не было дефицита из-за логистических сбоев и очередей.

По словам журналиста, у него не возникло некоторых распространенных побочных эффектов после вакцинации, таких как сильная головная боль и лихорадка.

Сейчас в мире для массовой вакцинации используются три вакцины: российская "Спутник V", британская AstraZeneca и американо-немецкая Pfizer-BioNTech.

Напомним, в конце 2020 года Министерство здравоохранения Республики Беларусь заявило о начале вакцинации населения от коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник V". 

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