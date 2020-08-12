Журнал посещений и цифровая доска: Google анонсировала новые инструменты для дистанционного обучения

Основные нововведения запустят в сентябре и октябре

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Компания Google анонсировала ряд новых функций, которые помогут упростить дистанционное обучение. Об этом сообщила сама Google в своем блоге.

Отмечается, что отныне в конференциях в сервисе видеосвязи Google Meet смогут участвовать до 49 участников. Также в сентябре компания планирует интегрировать в сервис свою цифровую доску Jamboard, а в октябре должна появиться возможность размывать или менять фон.

Кроме того, с октября клиенты облачных инструментов для обучения G Suite смогут создавать отдельные комнаты обсуждения в Google Meet. Это позволит разделять виртуальные классы на несколько групп.

Что касается упрощения работы для учителей, то они с октября смогут отслеживать посещаемость онлайн-уроков. Также для них планируют добавить новые функции управления: заканчивать урок для всех одновременно, отключать чат, ограничивать круг лиц и тому подобное.

Справка

Google Meet – это сервис видеотелефонной связи, разработанный компанией Google. В марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 компания предоставила бесплатный доступ к программе всем пользователям, что привело к росту их количества в 30 раз.

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Ранее сообщалось, что Google с апреля по июнь текущего года заблокировала более 2,5 тыс. каналов на YouTube, связанных с Китаем и РФ. В компании заявили, что такие меры были приняты в рамках борьбы с дезинформацией.