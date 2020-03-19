Журнал Playboy прекращает выпуск печатной версии журнала из-за коронавируса

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Последний номер выйдет весной этого года

Журнал для мужчин Playboy перестанет выходить в печатном варианте из-за кризиса в связи с распространением коронавируса.

Об этом глава Playboy Бен Кон сообщил в материале на сайте Medium.

По его словам, пандемия коронавируса и все связанные с ним сложности выявили все больше проблем, связанных с производством контента и цепочкой поставок печатного журнала.

Бен Кон объяснил, что речь о закрытии журнала велась уже давно, но только сейчас руководство компании решилось на этот шаг.

"На прошлой неделе, когда пандемия коронавируса поставила под вопрос производство контента и цепочки поставок стало понятно, что мы вынуждены ускорить нашу внутреннюю беседу относительно того, как выходить постоянно, а не раз в три месяца", - пишет глава Playboy.

Он добавил, что цифровые материалы журнала распространяются очень удачно, а печатная продукция попадает в руки лишь немногих "фанатов" издания.

"Очевидно, что медиапривычки публики изменились за последнее время, и пока наши статьи и творческие проекты радуют миллионы людей на цифровых платформах, наш печатный контент попадает только в руки немногих фанатов", - отметил Бен Кон.

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Последний выпуск журнала выйдет весной и появится в газетных киосках США в печатном виде в последний раз.

Однако, глава Playboy анонсировал, что уже в 2021 году журнал будет работать над выпуском специальных номеров, коллекций журналов и статьями провокационных авторов.

"Печать - это то, с чего мы начали, и печать всегда будет частью того, чем мы являемся", - написал Бен Кон.

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