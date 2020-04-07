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"Жрать что будем?": Лукашенко отреагировал на предложение ввести карантин в Беларуси

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По словам Лукашенко, руководители самых развитых стран "заговорили о голоде в недалекой перспективе"

Во вторник, 7 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ввести карантин в Беларуси можно за один день, однако это разрушит экономику страны и приведет к негативным последствиям. Об этом сообщает Страна.иа.

Как отмечается, примерно 150 тысяч белорусов обратились к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с жалобой на то, что власть игнорирует эпидемию COVID-19. На что Лукашенко ответил, что ввести карантин в стране не сложно, однако последствия для экономики станут разрушительными. 

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"У нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?" - заявил Лукашенко.

По словам президента, чиновники международных организаций и руководители самых развитых стран "заговорили о голоде в недалекой перспективе".

Кроме этого, Лукашенко добавил, что карантин инициирует раскол общества в случае сохранения зарплат тех людей, которые не смогут работать удаленно.

Так, по последним данным, в Беларуси 634 пациента лечатся от COVID-19 стационарно, а количество летальных случаев возросло до 13. 

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Напомним, ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркивал, что самой тяжелой проблемой сегодня в стране ситуация с экономикой, что страдает из-за вспышки коронавируса в мире. 

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