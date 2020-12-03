Жизнь на Марсе может быть спрятано внутри: Ученые выдвинули новую гипотезу относительно Красной планеты

Марс Фото из открытых источников

Это может быть связано с таянием нижних слоев ледников

Ученые из Соединенных Штатов считают, что развитие жизни на Марсе может происходить глубоко внутри планеты. Об этом сообщает Правительственный курьер.

Согласно сообщению, американские палеонтологи из США сделали компьютерное моделирование, которое показало, что распад радиоактивных элементов (урана, калия и тория) в недрах Красной планеты мог создать достаточное количество энергии для таяния нижних слоев ледников, обеспечив необходимый для развития жизни объем грунтовых вод.

Следует заметить, что, по мнению ученых, этот процесс мог происходить, даже если внешне Марс был засушливым и холодным, как сегодня. Таким образом недра Марса могут быть резервуаром жизни, который сформировался благодаря гидротермальной активности и химическим реакциям в воде и породах.

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"Недра Марса могут быть самой продолжительной и самой скрытой инопланетной населенной средой", – отметил ученый, один из ведущих авторов исследования Луджендра Оджха.

Как отмечается, Марс расположен дальше от Солнца, чем Земля, а четыре миллиарда лет назад, когда только происходил процесс его формирования, Солнце производило примерно на 30% меньше энергии, чем сегодня.

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Все это указывает на то, что в начале своего существования Красная планета была прохладным местом. Однако на поверхности имеется масса геологических следов существования рек, поэтому на Марсе все же было достаточно тепло для жидкой воды.

"Даже если предположить, что атмосфера раннего Марса содержала парниковые газы, на планете все равно не могли сложиться условия для поддержания жизни в долгосрочной перспективе. Но если в недрах Марса был выражен геотермальный нагрев, то вероятность развития жизни была значительно выше", - добавляет Луджендра Оджха.

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Напомним, ранее генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что отправить человека на Марс смогут через 4-6 лет.