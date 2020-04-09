Жители Ухани отпраздновали окончание карантина. Видео

Празднование завершения карантина в Ухани Sky News

Город был закрыт в течение 76 дней

В китайском Ухани, который был эпицентром распространения коронавируса COVID-19, устроили праздник после окончания 76-дневного карантина, передает Sky News.

Согласно сообщению, по всему городу прошло лазерное шоу. На зданиях и мостах появились изображения медицинских работников и пациентов, которые побороли болезнь.

Как отмечается, вдоль набережной города люди размахивали флагами и скандировали: "Ухань, вперед!", а также пели национальный гимн Китая. В руках людей можно было заметить баннеры с надписью "Героический город".