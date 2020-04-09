live
Новости » Мир Читати новину українською

Жители Ухани отпраздновали окончание карантина. Видео

Празднование завершения карантина в Ухани Sky News

Город был закрыт в течение 76 дней

В китайском Ухани, который был эпицентром распространения коронавируса COVID-19, устроили праздник после окончания 76-дневного карантина, передает Sky News.

Согласно сообщению, по всему городу прошло лазерное шоу. На зданиях и мостах появились изображения медицинских работников и пациентов, которые побороли болезнь.

Как отмечается, вдоль набережной города люди размахивали флагами и скандировали: "Ухань, вперед!", а также пели национальный гимн Китая. В руках людей можно было заметить баннеры с надписью "Героический город".

Китайский город Ухань с населением 11 млн человек, где в декабре 2019 года был обнаружен коронавирус COVID-19, изолировали от внешнего мира 23 января, чтобы сдержать вспышку пандемии.
 
Ранее сообщалось, что китайская провинция Хубэй возобновила авиасообщение после двухмесячного закрытия, исключением остается столица провинции - Ухань, где находился эпицентр распространения коронавируса.
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украинские медики в Италии, усиление карантина и сильные пожары на Крещатике и в Чернобыле: Главное за выходные Гривня продолжила укрепление: Курс валют от НБУ Антикризисный закон и увольнение главного прокурора в деле МН17: Актуальное на утро 2 апреля После нескольких дней укрепления гривня сдала позиции: Курс валют от НБУ
Loading...

программы канала ZIK

LIVE: Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Андрей Портнов | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу