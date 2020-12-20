Жители Лондона массово покидают город из-за ужесточения карантина

В Лондоне ужесточили карантин Фото из открытых источников

В результате большого скопления людей на магистралях образовались пробки

Жители Лондона начали массово выезжать из британской столицы из-за решения правительства ввести жесткий карантин. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о введении локдауна тысячи людей отправились на вокзал и в аэропорты, в результате чего на магистралях образовались пробки. Жители Лондона спешили покинуть столицу до 20 декабря, пока новые ограничения не вступили в силу.

К слову, жесткие ограничения предусматривают закрытие в столице непродовольственных магазинов, парикмахерских и спортивных комплексов. Кроме этого, британцам по возможности порекомендовали не выходить из домов.

Напомним, недавно в Великобритании обнаружили "новый вид" коронавируса, который может не реагировать на вакцину против COVID-19.

В связи с этим 20 декабря в некоторых регионах страны начал действовать тотальный локдаун. По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, новый вирус может быть более заразным, чем "старый вариант".