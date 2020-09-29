Жесткий карантин в Израиле продлится не менее месяца, а возможно, и больше, - Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху EPA-EFE

Израильский премьер также отказался давать какие-либо временные рамки по ослаблению ограничений

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что жесткий карантин в стране, который повторно ввели для прекращения пандемии COVID-19, не будет отменено в середине октября, как планировалось. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам премьера, чтобы достаточно снизить уровень заболеваемости, может понадобиться гораздо больше времени, поскольку ситуация все ухудшается, ежедневно сообщается о тысячах новых случаев коронавируса, перегруженых больницах и постоянном росте смертности от COVID-19.

"Количество зараженных растет, оно еще больше будет расти. Локдаун займет не меньше месяца и, возможно, гораздо больше времени", - сказал Нетаньяху и добавил, что решение снять изоляцию "не будет базироваться на временных пределах, а на количестве зараженных и других факторах".

Как отметил министр здравоохранения Израиля Йоэль Эдельштейн, национальный локдаун будет продолжаться и дальше, и что, в отличие от первой волны, суровые ограничения будут снимать медленно.

"Нет шансов, что изоляция будет снята через полторы недели, сразу после Симхат Торы - однозначно. Нет сценария, что за десять дней мы поднимем все и скажем: "Все закончилось, все хорошо", - сказал Эдельштейн.

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Напомним, с 25 сентября в Израиле на две недели ввели полный карантин для борьбы со второй волной коронавируса.

Также в условиях распространения коронавируса COVID-19 Израиль запретил до 11 октября въезд в страну для иностранных граждан.