Жену Трюдо проверяют на коронавирус, а сам премьер самоизолировался на карантин

Джастин Трюдо фото - из открытых источников

У самого Трюдо симптомы пока непроявляються

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо самоізолювався после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо появились симптомы, схожие с симптомами коронавирус. Об этом сообщает издание CP24.

В пресс-службе премьер-министра заявляют, что Софи Грегуар Трюдо вернулась с выступления в Великобритании и обнаружила легкие симптомы, подобные гриппу, включая низкую температуру.

Она немедленно обратилась к врачу и теперь ждет результатов теста на заболевание, вызванное новым коронавирусом. Сейчас она находится в самоизоляции дома, хотя ее симптомы утихают.

Сам Трюдо не проявляет никаких симптомов, но "с большой осторожностью" решил работать дома, пока результаты не придут.

Трюдо должен был встретиться в четверг и п’пятницу с премьерами Канады в Оттаве, но его ведомство говорит, что вместо этого они поговорят с каждым по телефону и отложат встречу лично.

"С начала вспышки COVID-19 мы призвали канадцев принять все необходимые меры безопасности и придерживаться врачебных советов, чтобы оставаться в безопасности. Это то, что делают премьер-министр и его семья", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщило о двух новых случаях заражение коронавирусной инфекцией.