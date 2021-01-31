Жену Навального задержали на митинге в Москве

Юлия Навальная во время протеста в Москве Юлия Навальная/Instagram

Юлию Навальную увезли в неизвестном направлении

В Москве во время акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали его жену – Юлию Навальную. Об этом сообщает телеканал "Дождь" в Telegram.

Отмечается, что российские силовики задержали Навальную за участие в несогласованной акции. После этого ее увезли в неизвестном направлении.

Как сообщают журналисты, незадолго до задержания женщина опубликовала фото из московского района Сокольники, где расположено СИЗО "Матросская тишина", в котором удерживают Алексея Навального. Жена оппозиционера присоединилась к протестующим, которые требуют его освободить.

Сейчас известно, что силовики оттеснили протестующих от СИЗО и массово задерживают людей.

Напомним 23 января в России начались акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. В тот же день в Москве задержали Юлию Навальную, но впоследствии российские силовики ее отпустили.

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Сегодня, 31 января, в России возобновились протесты в поддержку Алексея Навального, которые на прошлой неделе закончились рекордным количеством задержаний. В центре Москвы закрыли 7 станций метро, заведения общепита и магазины.