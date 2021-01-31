Жену Навального выпустили из отделения полиции

Алексей Навальный с женой Юлией Фото из открытых источников

Женщину отпустили под обязательство о явке на судебное заседание

Жену задержанного российского оппозиционера Алексея Навального, Юлию, отпустили из отделения полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката женщины Светлану Давыдову.

Отмечается, что Юлию Навальную отпустили из полицейского отделения под обязательство о явке.

"Юлию Навальную отпустили из отделения полиции под обязательство о явке. Завтра судебное заседание в Щербинском суде в 10:00 мск", — известила Давыдова.

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Адвокат также добавила, что Навальной грозит административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, в воскресенье, 31 января, в российских городах возобновились протесты в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. В первые часы было задержано более 600 человек.

Также ходе митингов в Москве была задержана жена политика - Юлия Навальная. Силовики сообщили, что задержали женщину за участие в несогласованной акции, после чего увезли ее в неизвестном направлении.