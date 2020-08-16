Жена белорусского оппозиционера Валерия Цепкало также приехала в Украину

Сам экс-кандидат в президенты Беларуси прибыл в Украину еще 2 августа

Валерий и Вероника Цепкало Фейсбук, Валерий Цепкало

Жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, Вероника Цепкало, приехала с детьми в Украину. Об этом сообщил сам экскандидат в Фейсбук.

По словам Цепкало, его семья въехала в Украину с территории РФ, однако российские пограничники держали жену с детьми несколько часов на границе. В частности, экс-кандидат в президенты Беларуси написал, что пограничники РФ вернули Веронику Цепкало обратно уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе.

Известно, что семья Цепкало пересекала границу через пункт пропуска "Троебортное" (с украинской стороны – "Бачевск" в Сумской области). Инцидент с содержанием семьи оппозиционера на границе он рассматривает как откровенное давление на него через жену и детей, вызванное его политической позицией.

Напомним, 2 августа бывший кандидат в президенты Беларуси и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало приехал из Москвы в Киев. Ранее политик скрывался в РФ из-за угрозы ареста. ЦИК Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за якобы недостаточного количества достоверных подписей за его выдвижение.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву. В своем видеообращении с объяснением о выезде из страны Тихановская заявила, что решение она приняла самостоятельно, поскольку ей дали сложный выбор.