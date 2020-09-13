"Желтые жилеты" вернулись с протестами на улицы Франции

СМИ сообщают о по меньшей мере 256 задержанных

В субботу, 12 сентября, в Париже и других городах Франции возобновились прерванные на время летних отпусков акции протеста "желтых жилетов". Об этом сообщает RFI.

В частности, в Париже участники протестного движения "желтых жилетов" назначили место сбора в нескольких точках: на Елисейских полях, у подножия базилики Сакре-Кер и в других местах.

При этом префектура полиции Парижа накануне предупредила, что запрещает проведение акций протеста в районе Елисейских полей, а также возле Елисейского дворца, национального собрания и резиденции премьер-министра.

Управление парижского транспорта RATP объявило о том, что с утра 12 сентября и вплоть "до распоряжения префектуры полиции в Париже будет закрыто около 50 станций метро и пригородных электричек RER.

Впоследствии появилась информация о том, что полиция задержала 256 участников акции протеста. В частности об этом сообщает DW.

Кроме того, полиция забрала у митингующих молотки, рельсы, ножи и лук для стрельбы.

Также в Тулузе местные власти не разрешили "желтым жилетам" провести такую же акцию. Причиной отказа стало распространение пандемии.

Напомним, 7 ноября, во Франции на акцию протеста движения "желтых жилетов" вышли по меньшей мере 28 тысяч демонстрантов.

Протесты, названные в честь желтых жилетов повышенной видимости, начались в ноябре 2018 года после общественного недовольства повышением налогов на топливо.

Впоследствии эти налоги были отменены, но движение сохранилось и превратилось в более широкий антиправительственный протест.

Последний большой протест "желтых жилетов" состоялся 14 марта 2020 года, накануне местных выборов. Это было всего за три дня до того, как в стране объявили жесткий карантин из-за коронавирус.