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Землетрясение в Турции: Число погибших возросло до 98

Последствия землетрясения в Турции Anadolu

Поисковые работы продолжаются

Число погибших, в результате землетрясения в Турции, возросло до 98 человек. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям Турции, передает Anadolu.

Отмечается, что 147 человек продолжают находиться на лечении в больнице. Всего 994 человека получили ранения, из них 847 выписаны из больниц.

Поисковые работы продолжаются, спасатели извлекли из под завалов более 100 человек.

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Напомним, 30 октября, в турецком Измире произошло мощное землетрясение, в результате чего в городе были разрушены десятки зданий. В эпицентре землетрясения магнитуда толчков достигала 6,6 по шкале Рихтера. 

Тогда сообщалось, что из-за землетрясения в Измире погибли минимум 4 человека около 120 человек пострадали. Всего в городе было повреждено около 20 домов.

Впоследствии стало известно, что число жертв землетрясения в Турции возросло до 25 человек. Также турецкие специалисты сообщили, что эпицентр толчков был зафиксирован в Эгейском море.

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