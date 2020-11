Затягивает рассмотрение, но повышает шансы: ЕСПЧ принял решение по делам "Украина vs Россия"

Суд присоединил к "донбасскому делу" иск Нидерландов по MH17

Большая палата Европейского суда по правам человека решила присоединить к "донбасскому делу" Украины против России еще два межгосударственных дела. По словам заместителя министра юстиции - уполномоченного по вопросам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Украины Ивана Лищины, это решение имеет как плюсы, так и минусы для государства. Об этом он сообщил в Facebook.

Как отмечается, ЕСПЧ решил присоединить к межгосударственному делу Украину против России no. 8019/16, которое касается событий на Донбассе и дело Украины против России no. 43800/14 в отношении детей из государственных учреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны. Кроме этого, Европейский суд решил присоединить дело Нидерланды против России no. 28525/20, которое касается сбития самолета MH17 в Донецкой области.

Таким образом, дело получило новое название: Ukraine and the Netherlands v. Russia nos. 43800/14, 8019/16 and 28525/20.

По словам Лещины, это решение имеет как плюсы, так и минусы для Украины.

"Плюсы в том, что в голландской деле больше материала из уголовного дела по MH17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию", - пояснил Лещина.

Минусом решения ЕСПЧ Лещина назвал то, что объединение нескольких дел может затянуть их рассмотрение, ведь голландское заявление еще не было коммуницировано РФ. Однако представитель Минюста заверил, что "учитывая общую неторопливость ЕСПЧ при рассмотрении таких дел, такое затягивание вряд ли можно считать серьезным риском".

"В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландского дела с тем, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб", - добавил он.

Напомним, недавно в Европейском суде по правам человека сообщили о рассмотрении пяти межгосударственных дел Украины против Российской Федерации и разъяснили, в чем суть международных претензий.