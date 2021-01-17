Затонувшее вблизи Турции судно принадлежит украинской компании, – СМИ

Береговая охрана Турции AP Photo

По последним данным, два человека погибли

Судовладельцем затонувшего в Черном море сухогруза является украинская компания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

Отмечается, что судном, которое ходит под флагом Палау, владеет украинская компания Arvin Shipping LTD.

Как сообщает "Интерфакс", экипаж судна состоял из 12 человек. По последним данным, шесть из них спасены, а двое – погибли. При этом известно, что двое членов экипажа являются гражданами России. Сейчас еще четырех человек ищут.

В турецкий порт Бартин сухогруз пришел из грузинского порта Поти, а следующим портом захода судна был определен Бургас (Болгария).

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Ранее сообщалось, что в Черном море у берегов Турции затонуло сухогрузное судно "Арвин", а спасатели начали поиск 15 членов экипажа. В район бедствия отправились катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.