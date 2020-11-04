Защита обвиняемого по делу МН17 заявила о необходимости допроса экспертов

Адвокаты розповіли, что видят неточности в деле

В Нидерландах началось очередное судебное заседание по делу авиакатастрофы МН17, во время которого защита подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова заявила, что хочет допросить многих экспертов. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что адквокаты одного из четырех обвиняемых отмечают допросе экспертов относительно проведенных ими исследований. В частности, речь идет об обнаруженных элементах, свидетельствующих о сбитии МН17 "Буком". Также адвокаты требуют допроса экспертов, которые делали доклады и выводы относительно типа и места запуска ракеты. При этом они заявили, что видят неточности.

По словам защитников Пулатова, существуют вопросы по экспертизе изъятых обломков. Адвокаты подчеркнули, что было трудно получить фрагменты из зоны конфликта, а на месте трагедии побывало много людей, поэтому все это могло привести к повреждению обломков.

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Напомним, вчера, 3 ноября, на суде по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе показали обращение Олега Пулатова - единственного подозреваемого, который согласился на участие в процессе. На видео он вновь отрицал причастность к авиакатастрофе.