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Запуск ракеты Falcon 9 зафиксировали на фоне Солнца.Видео

Редкие кадры сделал американский фотограф Тревор Малманн

Фотограф Тревор Малманн сделал редкие видеокадры, на которых ракета Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащая Илону Маску, взлетает на фоне восходящего Солнца. Соответствующее видео мужчина опубликовал на своем канале в YouTube.

"Сегодня утром (6 октября, - ред.) я стал свидетелем того, как ракета Falcon 9 (B1058.3) подняла еще 60 космических отделений спутников Starlink и прошла диск Солнца! Это было невероятное зрелище и надеюсь, вам понравится это короткое видео", - написал Тревор Малманн.

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Напомним, 3 октября американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 за 2 секунды до старта по техническим причинам.

Впоследствии, 6 октября, компании SpaceX с шестой попытки запустила на орбиту 13-ю миссия с партией из 60 интернет-спутников Starlink.

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