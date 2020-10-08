Запуск ракеты Falcon 9 зафиксировали на фоне Солнца.Видео
Редкие кадры сделал американский фотограф Тревор Малманн
Фотограф Тревор Малманн сделал редкие видеокадры, на которых ракета Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащая Илону Маску, взлетает на фоне восходящего Солнца. Соответствующее видео мужчина опубликовал на своем канале в YouTube.
"Сегодня утром (6 октября, - ред.) я стал свидетелем того, как ракета Falcon 9 (B1058.3) подняла еще 60 космических отделений спутников Starlink и прошла диск Солнца! Это было невероятное зрелище и надеюсь, вам понравится это короткое видео", - написал Тревор Малманн.
Напомним, 3 октября американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 за 2 секунды до старта по техническим причинам.
Впоследствии, 6 октября, компании SpaceX с шестой попытки запустила на орбиту 13-ю миссия с партией из 60 интернет-спутников Starlink.