Запрет на въезд в Литву: Киркоров будет обжаловать решение в Европейском суде

Филипп Киркоров Фото из открытых источников

Киркоров отметил, что "использовать культуру в политических целях - недостойно"

Российский певец Филипп Кирков планирует обжаловать в Европейском суде решение Литвы о запрете ему посещать страну сроком на 5 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на юриста певца Александра Добровинского.

"Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", - сказал Добровинский.

Сам Киркоров отметил, что "использовать культуру в политических целях - недостойно".

Новости по теме: Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили въезд на три года

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Литвы запретило въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову на 5 лет из-за посещения оккупированного Крыма.