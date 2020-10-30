Закрытие магазинов и парикмахерских: Бельгия снова ужесточила карантин

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Страна не будет закрывать границы, однако поездки не рекомендуются

Правительство Бельгии решило вновь ввести жесткий карантин из-за стремительного роста больных COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, передает Le Vif.

Так, в стране закрываются все магазины, кроме продуктовых, парикмахерские и салоны красоты. Вместе с тем свою работу приостанавливают базы отдыха. Запрещена работа ресторанов при гостиницах, однако разрешено питание в номерах.

Страна не будет закрывать границы, однако поездки не рекомендуются.

Гражданам разрешается приглашать в гости не более одного человека, встреча на открытом воздухе - в группе не более 4 человек. Во время захоронения допускается наличие не более 15 человек.

В то же время при возможности граждане должны перейти на дистанционный вариант работы. Однако компании остаются открытыми при условии соблюдения санитарных инструкций.

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Напомним, недавно правительство Бельгии усилило карантин в стране из-за стремительного роста больных COVID-19. Так, с 19 октября Бельгия ввела комендантский час. Бельгийцы не смогут выходить на улицу с 00:00 до 5 утра.