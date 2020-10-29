Закрытие границ Беларусью: В МИД Украины дали разъяснения для граждан

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Предварительно, пункт пропуска в аэропорту Минска будет работать без изменений

В Министерстве иностранных дел Украины дали разъяснения по закрытию Республикой Беларусь наземных пунктов пропуска на границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Правительство Республики Беларусь временно ограничила въезд на территорию страны через наземные пункты пропуска физических лиц из Украины, Латвии, Литвы и Польши, начиная с 18:00 29 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

В Государственном пограничном комитете Беларуси введение временных ограничений на белорусской границе объяснили сложной эпидемической ситуацией в упомянутых странах.

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Как отмечается, ограничения не распространяются на:

сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;

водителей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки;

членов бригад поездов международного железнодорожного сообщения.

Также, по предварительной информации, пункт пропуска в международном аэропорту Минска будет функционировать без ограничений.

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Напомним, вечером в четверг, 29 октября, Республика Беларусь официально закрыла границу для Украины, Польши, Латвии и Литвы из-за распространения коронавируса.