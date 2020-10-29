live
Новости » Мир Читати новину українською

Закрытие границ Беларусью: В МИД Украины дали разъяснения для граждан

Фото из открытых источников

Предварительно, пункт пропуска в аэропорту Минска будет работать без изменений

В Министерстве иностранных дел Украины дали разъяснения по закрытию Республикой Беларусь наземных пунктов пропуска на границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

"Правительство Республики Беларусь временно ограничила въезд на территорию страны через наземные пункты пропуска физических лиц из Украины, Латвии, Литвы и Польши, начиная с 18:00 29 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

В Государственном пограничном комитете Беларуси введение временных ограничений на белорусской границе объяснили сложной эпидемической ситуацией в упомянутых странах.

Новости по теме: В Европе зафиксировали новый вид коронавируса, который быстро распространяется

Как отмечается, ограничения не распространяются на:

  • сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
  • водителей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки;
  • членов бригад поездов международного железнодорожного сообщения.

Также, по предварительной информации, пункт пропуска в международном аэропорту Минска будет функционировать без ограничений.

Новости по теме: В Словакии свободное передвижение разрешат лишь с отрицательным тестом на коронавирус

Напомним, вечером в четверг, 29 октября, Республика Беларусь официально закрыла границу для Украины, Польши, Латвии и Литвы из-за распространения коронавируса.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Видео дня: В Днепропетровской области неиспользованные бюллетени погасили топором Выборы-2020: Такой явки избирателей за время независимости в Украине не было, - политолог Решмедилова "Оппозиционная платформа - За жизнь" является лидером избирательного процесса в Николаеве и области, власть терпит поражение, - Загородний Местные выборы - 2020 в Украине: Предварительные итоги
Loading...

программы канала ZIK

Местные выборы. Опрос президента. Для чего переписывают историю? |
Трамп VS Байден: кто победит на выборах в США? |
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Марина Ставнийчук | Ток-шоу
Судьба Донбасса. Причины падения Ан-26. Новый глава таможни | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу