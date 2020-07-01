"Закон начинается дома": Мэр сдал сына в полицию за нарушение правил карантина

Фото: Aleksei Kalabin

Мужчина хотел привести пример остальным гражданам, чтобы те также соблюдали правила

Мэр колумбийского городка Хуан де Акоста Карлос Хиггинс Виллануева сдал своего сына, племянника и их товарища в полицейский участок за нарушение правил карантина. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что вечеринка, на которой они присутствовали, проводилась во время строгого комендантского часа и на ней, вопреки запрету, продавался алкоголь. Нарушителей удалось вычислить благодаря видео с бурным празднованием Дня отца.

Позднее мэр Акосты опубликовал фотографии, как он доставляет всех трех парней в местное отделение полиции. Таким образом мужчина хотел привести пример остальным гражданам, чтобы те также соблюдали правила и не нарушали.

"Мои родственники - первые, кто должен уважать эти ограничительные меры. Я не позволю им ставить под угрозу жителей поселка из-за того, что они захотели выпить коктейли. У меня есть и другие, младшие сыновья, которых он (сын - ред.) может заразить, если принесет вирус домой", - написал мэр в Twitter.

Mis familiares son los primeros llamados a respetar las medidas, no permitiré que por disfrutar de unos tragos ponga en riesgo la vida de los habitantes de nuestro pueblo. pic.twitter.com/r8YRpWQr7G — Carlos Higgins Villanueva (@carloshigginsv1) June 29, 2020

Жители городка высоко оценили подход мэра, который применил на практике поговорку "закон начинается дома".

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Тем временем мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице.