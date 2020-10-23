Заключительные дебаты Трампа и Байдена: Что говорили об Украине

Дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом Bloomberg

Трамп обвинил Байдена в коррупции в отношении Burisma, а "демократ" заявил о бездействии президента в поддержке Украины

В США состоялся второй и финальный раунд президентских дебатов между действующим главой страны Дональдом Трампом и кандидатом Джозефом Байденом, во время которых в центре внимания находилась и Украина. Об этом сообщает Голос Америки.

Во время дискуссии кандидаты вспомнили об Украине в контексте действий американских властей в противодействии РФ, которую обвиняют во вмешательстве в американские выборы. В частности, Байден заявил, что Трамп бездействует с ситуации с вмешательством. "Любая страна, которая попытается вмешаться в американские выборы, заплатит цену. В эти выборы были вовлечены Россия, Китай, и теперь мы узнали, что Иран также. Они заплатят цену, если меня выберут. Они вмешиваются в американский суверенитет. И насколько мне известно, президент не сказал ни слова Путину об этом. И я не знаю, почему", - сказал кандидат.

Новости по теме: Байден официально определил приоритеты в отношении Украины в случае избрания президентом США

Именно после этого Дональд Трамп поднял вопрос Украины, ведь, по его словам, он вел жесткую политику против Москвы, предоставляя Киеву летальную оружие. "Никто не был жестче к России, чем я. В плане санкций, в плане всего, что я сделал с НАТО. Когда Байден продавал Украине подушки и покрывала, я продал противотанковые ракеты. В течение президентства Обамы Россия забрала большую часть, которая должна быть Украиной. Вы отдали им. Но вы получали много денег от России", - высказался президент.

Также действующий глава Штатов обвинил Байдена в коррупции, напомнив о скандале с его сыном Хантером и его участием в совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma. "Я не получал денег от Китая, а ты получал. От Украины не получал, а ты получал. От России тоже нет. У тебя же 3,5 млн долларов. Джо, сын тебе дал! И было письмо "мы должны дать 10% большому парню". Ты - тот большой парень!", – сказал Трамп, имея в виду компромат на сына Байдена, в котором говорилось о якобы получении Хантером денег за лоббизм украинских, китайских и российских компаний.

Однако кандидат в президенты в очередной раз заявил, что непричастен к этой ситуации. "Я не взял ни цента ни у одного зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы – ни одной", – добавил Байден.

Впоследствии кандидат от "демократов" на вопрос ведущей дебатов об этичности ситуации с его сыном и украинской компанией отметил, что его сын неуклонно выполнял свою работу. "Что касается Украины. У нас был вопрос, он (Хантер Байден, – ред.) был в Совете директоров "Burisma", я узнал, что он сделал что-то неправильно. Но все говорили, что он свою работу выполнил неукоснительно. Ничего плохого не было сделано", - ответил Байден.

В то же время на вопрос Трампа о якобы предоставлении сыну Байдена 183 тыс. долларов в месяц и 3 млн долларов, кандидат ответил, что было расследование и его сын "ничего плохого не сделал", а сам он действовал по отношению к Украине "безупречно". "Мой сын не делал денег на Китае и Украине", – высказался Байден-старший, добавив, что он имеет репутацию и всегда говорит правду.

После этого Трамп назвал соперника "коррумпированным политиком" и добавил, что Байден не должен "изображать невинного ребенка".

Напомним, в конце сентября состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. В ходе этого кандидаты на пост президента США коснулись ряда вопросов, в том числе работы сына Байдена в Украине, который, по словам Трампа, заработал целое коррупционное состояние.

Через некоторое время Комиссия по президентским дебатам США отменила второй раунд дебатов между действующим американским президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.