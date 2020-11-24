Захват детей в России: После 4,5 часов переговоров отец сдался правоохранителям
Предварительно известно, что дети не пострадали
Житель Санкт-Петербурга Денис Бельтюков, взявший в заложники шестерых детей в квартире Колпинском районе города, сдался полиции. Об этом сообщает Медуза.
Согласно сообщению, после переговоров, которые длились четыре с половиной часа, 38-летний злоумышленник таки сдался, это случилось в 16:40 по местному времени.
Как отмечается, после разговора с прокурором Колпинского района мужчина отпустил детей и вышел во двор. Бельтюкова выманили из квартиры под предлогом, что он напишет заявление в прокуратуру.
После этого злоумышленника задержал спецназ. Шестерых освобожденных мальчиков увезли на машине "скорой" помощи. По предварительной информации, дети не пострадали. По факту незаконного лишения свободы начато уголовное дело.
Напомним, днем во вторник, 24 ноября, стало известно, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга местный житель заперся в своей квартире с шестью детьми и угрожал убить их.