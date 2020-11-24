live
Новости » Мир Читати новину українською

Захват детей в России: После 4,5 часов переговоров отец сдался правоохранителям

Захват детей в заложники в Санкт-Петербурге РБК

Предварительно известно, что дети не пострадали

Житель Санкт-Петербурга Денис Бельтюков, взявший в заложники шестерых детей в квартире Колпинском районе города, сдался полиции. Об этом сообщает Медуза.

Согласно сообщению, после переговоров, которые длились четыре с половиной часа, 38-летний злоумышленник таки сдался, это случилось в 16:40 по местному времени.

Как отмечается, после разговора с прокурором Колпинского района мужчина отпустил детей и вышел во двор. Бельтюкова выманили из квартиры под предлогом, что он напишет заявление в прокуратуру.

Новости по теме: Трое полицейских "взяли в заложники" львовянина и требовали 10 тыс. долларов

После этого злоумышленника задержал спецназ. Шестерых освобожденных мальчиков увезли на машине "скорой" помощи. По предварительной информации, дети не пострадали. По факту незаконного лишения свободы начато уголовное дело. 

Новости по теме: Резня в Кривом Роге: Нападавшему сообщили о подозрении

Напомним, днем во вторник, 24 ноября, стало известно, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга местный житель заперся в своей квартире с шестью детьми и угрожал убить их. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


Loading...

программы канала ZIK

Местные выборы: Второй тур. Коронавирус в Украине:
Карантин в Украине: локдаун или
Вадим Карасев | Ток-шоу
Шестой - не идеален. Трапезные вместо ресторанов. Результаты выборов | Ток-шоу
Второй тур местных выборов | 22.11.20
Скандальная неделя. Протесты ФОПов. COVID-19 бьет рекорды. Люди на продажу | Детали недели | 21.11.20