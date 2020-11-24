Захват детей в России: После 4,5 часов переговоров отец сдался правоохранителям

Захват детей в заложники в Санкт-Петербурге РБК

Предварительно известно, что дети не пострадали

Житель Санкт-Петербурга Денис Бельтюков, взявший в заложники шестерых детей в квартире Колпинском районе города, сдался полиции. Об этом сообщает Медуза.

Согласно сообщению, после переговоров, которые длились четыре с половиной часа, 38-летний злоумышленник таки сдался, это случилось в 16:40 по местному времени.

Как отмечается, после разговора с прокурором Колпинского района мужчина отпустил детей и вышел во двор. Бельтюкова выманили из квартиры под предлогом, что он напишет заявление в прокуратуру.

После этого злоумышленника задержал спецназ. Шестерых освобожденных мальчиков увезли на машине "скорой" помощи. По предварительной информации, дети не пострадали. По факту незаконного лишения свободы начато уголовное дело.

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Напомним, днем во вторник, 24 ноября, стало известно, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга местный житель заперся в своей квартире с шестью детьми и угрожал убить их.