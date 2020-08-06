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Захват банка во Франции: Нападавший отпустил двух заложников

Сейчас захватчик держит еще 3 человека

Захват банка во Франции Twitter, mediaindiagroup

Мужчина, который во французском Гавре захватил заложников в банке, отпустил двоих людей. Об этом сообщает France Info.

Отмечается, что сейчас в банке находится 3 человека. По данным полиции, на момент взятия заложников в помещении находились 7 клиентов. По состоянию на сейчас вышли 4 заложника: 53-летний мужчина, которому, как оказалось, удалось сбежать, а потом еще трое людей, которых освободил заложник.

Требования злоумышленника до сих пор неизвестны, однако, по информации журналистов, захватчик сообщил о претензиях, связанных с Палестиной.

Напомним, в отделении банка в центре французского города Гавр вооруженный пистолетом мужчина взял нескольких заложников. Сейчас на месте работают правоохранители. Известно, что банк располагается недалеко от городского полицейского участка. По данным журналистов, у мужчины может быть пояс со взрывчаткой, а также он требует мотороллер, чтобы убежать.

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Также в СМИ была информация, что захватчику 34 года, он имеет психиатрические расстройства и причастен к уголовному производству за похищение, насильственное заключение и ношение оружия. Однако официально эти данные не подтверждены.

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