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Захарова оценила возможность встречи в "нормандском формате" в сентябре, - СМИ

Российской стороне неизвестно о возможном проведении встречи

Российской стороне неизвестно о возможном проведении встречи нормандского формата в сентябре, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова "РИА Новости".

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе может состояться в сентябре, на ней могут обсудить вопрос местных выборов в регионе.

"Нам об этом неизвестно", - сказала Захарова, комментируя высказывания министра.

"В ходе переговоров Мааса в Москве ему была переподтверждена российская позиция о том, что необходимо выполнять решения парижского саммита", - добавила она.

Новости по теме: Маас назвал условия для встречи глав МИД стран-участниц "нормандской четверки" в сентябре

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующую пятницу, 28 августа, состоится встреча советников "нормандской четверки".

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