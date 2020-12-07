Загадка металлического монолита: На этот раз монумент обнаружили в Британии

Монумент обнаружил местный житель

В Великобритании обнаружили новый загадочный мололит, его разместили на острове Уайт у английского побережья. Об этом сообщает Sky News.

Согласно сообщению, металлический монумент обнаружил 29-летний местный житель Том Данфорд, который выгуливал собаку со своей невестой и сестрой утром в воскресенье, 6 декабря. Именно тогда он увидел таинственный зеркальный предмет.

"Я знал обо всех недавних историях о монолите, поэтому сразу узнал его", - рассказал Данфорд.

Напомним, недавно сотрудники Управления общественной безопасности американского штата Юта обнаружили в пустыне загадочную металлическую конструкцию в форме монолита высотой 3,6 метра.

Спустя несколько дней, власти американского штата Юта заявили о исчезновении металлического монолита. От него осталась только выемка на земле и треугольная деталь конструкции.

В тот же день на северо-востоке Румынии обнаружили треугольный в пересечении загадочный металлический монолит, очень похожий на тот, который исчез в США. Таинственный предмет расположен недалеко от древней Петродавско-Дакийской крепости.

Однако 1 декабря стало известно, что второй загадочный монолит, обнаруженный в Румынии, также исчез.

Уже 3 декабря на вершине горы в американском городе Атаскадеро, штат Калифорния, нашли третий загадочный монолит, похожий на те, что ранее исчезли в штате Юта и Румынии.