Задержанные "вагнеровцы" в Беларуси должны были лететь в Латинскую Америку, - российский консул

Группа Вагнера Фото из открытых источников

Дипломат так и не назвал конечную страну в Латинской Америке

"Вагнеровцы" должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул, а затем в Латинскую Америку. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" консул посольства РФ в Беларуси Кирилл Плетнев, передает Meduza.

"25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего — в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе", - сказал Плетнев.

Однако дипломат так и не назвал конечную страну в Латинской Америке.

По его словам, задержанные "находятся не в лучшей морально-психологической форме".

"Они не понимают, совершенно не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали", - добавил Плетнев.

Новости по теме: В Беларуси избрали меру пресечения 33 задержанным "вагнеровцам"

Напомним, ночью 29 июля вблизи Минска задержали 33 бойцов ЧВК "Вагнер", прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Впоследствии было установлено имена и фамилии задержанных. Как выяснилось, среди них есть граждане Украины.

В связи с этим Украина заявила о намерении официально обратиться к Республики Беларусь с ходатайством об экстрадиции "вагнеровцов", которых также подозревают в военных преступлениях на Донбассе.

Отметим, в России отрицают свою причастность к этому инциденту. По словам посла, боевики поехали в санаторий якобы из-за того, что опоздали на рейс в третью страну.

"Они хотели вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике долгое время, а уже позже планировали вернуться в Москву из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", - добавил он.

Сами же "вагнеровцы" заявили, что в Беларуси они намеревались осмотреть Собор Святой Софии.