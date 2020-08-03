Задержанные "вагнеровцы" в Беларуси должны были лететь в Латинскую Америку, - российский консул
Дипломат так и не назвал конечную страну в Латинской Америке
"Вагнеровцы" должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул, а затем в Латинскую Америку. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" консул посольства РФ в Беларуси Кирилл Плетнев, передает Meduza.
"25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего — в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе", - сказал Плетнев.
Однако дипломат так и не назвал конечную страну в Латинской Америке.
По его словам, задержанные "находятся не в лучшей морально-психологической форме".
"Они не понимают, совершенно не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали", - добавил Плетнев.
Напомним, ночью 29 июля вблизи Минска задержали 33 бойцов ЧВК "Вагнер", прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Впоследствии было установлено имена и фамилии задержанных. Как выяснилось, среди них есть граждане Украины.
В связи с этим Украина заявила о намерении официально обратиться к Республики Беларусь с ходатайством об экстрадиции "вагнеровцов", которых также подозревают в военных преступлениях на Донбассе.
Отметим, в России отрицают свою причастность к этому инциденту. По словам посла, боевики поехали в санаторий якобы из-за того, что опоздали на рейс в третью страну.
"Они хотели вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике долгое время, а уже позже планировали вернуться в Москву из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", - добавил он.
Сами же "вагнеровцы" заявили, что в Беларуси они намеревались осмотреть Собор Святой Софии.