Задержанных в Беларуси бойцов ЧВК "Вагнер" подозревают в подготовке терактов

Наемники ЧВК "Вагнера" Фото из открытых источников

Помимо задержанных наемников, еще до 200 бойцов ЧВК "Вагнер" находятся на территории Беларуси

Против задержанных в Беларуси бойцов ЧВК "Вагнер" возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков, сообщает "Радио Свобода"

Он добавил, что, помимо задержанных наемников, еще до 200 бойцов ЧВК "Вагнер" находятся на территории Беларуси. Их в настоящее время разыскивают.

Как сообщалось, накануне правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании в стране 33 бойцов ЧВК "Вагнер", которые прибыли "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Белорусские СМИ назвали имена и фамилии задержанных, а писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в так называемой "ДНР".

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После задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности и выразил желание вызвать в МИД республики для пояснений посла России. Также стало известно, что для пояснений вызывают и украинского посла.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.