Задержанные "вагнеровцы" летели в третью страну, но опоздали на рейс, – посол России

Наемники ЧВК "Вагнера" Фото из открытых источников

Они направлялись в Турцию

Задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК "Вагнер" поехали в санаторий якобы из-за того, что опоздали на рейс в третью страну. Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, которого цитирует посольство РФ в Беларуси.

"Они хотели вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике долгое время, а уже позже планировали вернуться в Москву из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", - отметил он.

Вместе с тем в посольстве сообщают, что у боевиков якобы был заключен контракт с одной из белорусских коммерческих фирм.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси задержали 32 "боевиков иностранной военной компании". Ими оказались участники ЧВК Вагнера. По данным белорусских правоохранителей, боевики прибыли в страну для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

После чего в СБУ сообщили, что Украина будет инициировать экстрадицию своих граждан, задержанных в Беларуси вместе с другими бойцами ЧВК "Вагнер", которые принимали участие в конфликте на Донбассе на стороне так называемой "ДНР".

Впрочем, впоследствии стало известно, что власти Беларуси связывают задержание россиян с делом блогера Сергея Тихановского, жена которого принимает участие в выборах президента.