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За сутки во Франции подтвердили более 52 тыс. больных коронавирусом

Фото из открытых источников

В течение трех последних дней в стране подтвердили более 139 тысяч новых случаев

В воскресенье, 25 октября, во Франции зафиксировали рекордное количество больных COVID-19 - 52 010 лиц. Об этом пишет Reuters.

В частности, общее количество больных коронавирусной болезнью в стране составило 1 138 507. Таким образом Франция опередила Аргентину и Испанию, заняв пятое место в мире. Впереди только США, Индия, Бразилия и РФ.

Сообщается, что в течение трех последних дней в стране подтвердили более 139 тысяч новых случаев, что превышает 132 тыс. случаев, зарегистрированных в течение карантина весной.

К слову, 22 октября Франция стала второй страной Европы, в которой зафиксировали миллион больных коронавирусом за время пандемии.

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Напомним, председатель Европейского Совета Шарль Мишель созывает саммит лидеров государств-членов Евросоюза и представительств ЕС по борьбе с коронавирусом COVID-19.

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