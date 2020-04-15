За сутки в РФ зафиксировали более 3,3 тыс. новых случаев COVID-19

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Впервые диагнозы поставленные в Чукотском и Ненецком автономных округах

По состоянию на 10:30, 15 апреля количество заболевших коронавирусом в Российской Федерации составило 24 490 человек, из них 198 - летальные случаи, 1986 пациентов выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Отмечается, что впервые диагнозы поставленные в Чукотском и Ненецком автономных округах. Так, за последние сутки было выявлено 3388 новых случаев COVID-19 в 65 регионах, 28 граждан умерло, 292 человека выздоровели.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Московская и Мурманская области: 1774, 272 и 137 случаев COVID-19 соответственно.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что парад Победы и празднование Дня победы никто не отменял из-за пандемии.