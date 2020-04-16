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За сутки в РФ зафиксировали более 3348 новых случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 10:30, 16 апреля количество больных коронавирусом в Российской Федерации составило 27 938 человек, из них 323 - летальные случаи, 2304 пациентов выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было выявлено 3348 новых случаев COVID-19 в 78 регионах, 34 граждан умерло, 318 человек выздоровело.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток является Москва, Московская область и Санкт-Петербург: 1370, 467 и 154 случаев COVID-19 соответственно.

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Напомним, в РФ перенесли День окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

 

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