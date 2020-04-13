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За сутки в РФ зафиксировали более 2,5 тыс. новых случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 10:45, 13 апреля количество заболевших коронавирусом в Российской Федерации составила 18328 человек, из них 148 - летальные случаи, 1470 пациентов выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было выявлено 2558 новых случаев COVID-19 в 62 регионах, 18 граждан умерли, 179 человек - выздоровели.

Отмечается, что лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург: 1355, 495 и 121 случаев COVID-19 соответственно.

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Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что парад Победы и празднование Дня победы никто не отменял из-за пандемии.

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