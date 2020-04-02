За сутки в РФ зафиксировали 771 новый случай COVID-19

Коронавирус в РФ РИА Новости

Больше всего новых случаев заражения вирусом зарегистрировано в Москве

По состоянию на 10:29 2 апреля количество заболевших коронавирусом в Российской Федерации составило 3548 человек, из них 30 - летальные случаи, 235 пациентов выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Отмечается, что впервые диагноз поставили в Ямало-Ненецком округе. Всего за сутки выявили 771 новый случай заболевания.

Больше всего новых случаев заражения вирусом зарегистрировано в Москве — 595 и Московской области — 43.

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Напомним, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что с 5 апреля будет полностью прекращен въезд и выезд из региона, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.