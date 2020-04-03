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За сутки в РФ зафиксировали 601 новый случай COVID-19

Коронавирус в России Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев заражения вирусом зарегистрировано в Москве

По состоянию на 10:55 3 апреля количество заболевших коронавирусом в Российской Федерации составило 4149 человек, из них 34 - летальные случаи, 281 пациент выздоровел. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Отмечается, что впервые диагнозы поставлены в Республике Ингушетия и Еврейской Автономной области. Всего за сутки выявили 601 новый случай заболевания. 

Больше всего новых случаев заражения вирусом зарегистрировано в Москве — 448 и Московской области — 34.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин в эфире одного из российских телеканалов заявил, что нерабочие дни в стране будут продлены до 30 апреля.

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