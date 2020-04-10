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За сутки в РФ зафиксировали 1786 новых случаев COVID-19

из открытых источников

Впервые случай заражения был зарегистрирован в Республике Тыва

По состоянию на 10:30, 10 апреля количество заболевших коронавирусом в Российской Федерации составила 11917 человек, из них 94 - летальные случаи, 795 пациентов выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было выявлено 1786 новых случаев COVID-19 в 57 регионах, 18 граждан погибли, 97 человек - выздоровели. Впервые случай заражения был зарегистрирован в Республике Тыва.

Отмечается, что лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Московская область и Республика Коми: 1124, 182 и 58 случаев COVID-19 соответственно.

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Напомним, вчера в РФ зафиксировали 1459 новых случаев COVID-19.

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