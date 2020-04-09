За сутки в РФ зафиксировали 1459 новых случаев COVID-19

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Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 10:46, 9 апреля количество заболевших коронавирусом в Российской Федерации составило 10131 человек, из них 76 - летальные случаи, 698 пациентов выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было выявлено 1459 новых случаев COVID-19 в 50 регионах, 13 граждан умерли, 118 человек - выздоровели.

Отмечается, что лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток является Москва, Московская область и Санкт-Петербург: 857, 199 и 44 случаев COVID-19 соответственно.

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Напомним, ранее российский президент Владимир Путин продолжил "карантинные выходные" в РФ до конца апреля.