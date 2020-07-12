За сутки в РФ подтвердили еще 6 615 случаев COVID-19

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Лидером по количеству инфицированных остается Москва

По состоянию на 12 июля, количество больных на коронавирус в Российской Федерации составило 727 162 человека, из них 11 335 – летальные случаи, 501 061 пациент выздоровел. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Так, за последние сутки было выявлено 6 615 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, 130 пациентов умерли, 3 615 человек выздоровели. Отмечается, что из них 22,5% не имели клинических проявлений симптомов болезни.

Лидерами по количеству инфицированных в течение последних суток являются Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область: 679, 293 и 286 случаев COVID-19 соответственно.

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Напомним, недавно Индия обогнала Россию и вышла на третье место в мире по количеству заражений коронавирусом.