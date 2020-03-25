За сутки в мире зарегистрировали более 40 тыс. новых случаев коронавируса COVID-19

В мире насчитывается около 423 тыс. больных

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По состоянию на 08:00 среды, 25 марта, количество инфицированных коронавирусной болезнью COVID-19 составляет 422 989 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

Согласно сообщению, страной-лидером по количеству больных остается Китай, хотя там ситуация стабилизировалась. За весь период эпидемии там заболели 81 591 человек, также известно о 73 280 выздоровевших. Уровень смертности на протяжении суток не изменился - 3 281 человек.

Как отмечается, ситуация с коронавирусом в Европе стремительно ухудшается. Количество больных в Италии выросло до 69 176 человек. Количество летальных случаев в стране, вызванных осложнениями COVID-19, - 6 820.

Второй европейской страной с наибольшим количеством больных COVID-19 является Испания, где зарегистрировано 42 058 случаев заражения. Также о 32 991 пациенте сообщила Германия.

Кроме этого, до 55 222 больных увеличилось количество случаев COVID-19 в Соединенных Штатах Америки, 801 пациент умер.

Напомним, Европейский Союз решил ввести ограничение на 30 дней для всех несущественных поездок в страны-члены блока, чтобы сдерживать распространение коронавируса.