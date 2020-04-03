За сутки в Испании от COVID-19 скончались 932 человека

В Испании дезинфицируют улицы Фото из открытых источников

Всего с начала пандемии в Испании умерли 10935 людей

В течение суток в Испании от COVID-19 скончались 932 человека. Об этом пишет El Pais со ссылкой на данные Минздрава Испании.

Отмечается, что это первое в течение недели снижение темпов роста количества смертельных случаев. Предыдущий максимум был зафиксирован 2 апреля - 950 умерших.

Всего с начала пандемии в Испании умерли 10 935 людей. Количество зараженных за все время с начала пандемии возросло за сутки на 7472 лица и теперь составляет 117 710.

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Напомним, по состоянию на утро 3 апреля в мире общее количество зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 1 016 128 человек.