За сутки в Испании от COVID-19 скончались 932 человека
Всего с начала пандемии в Испании умерли 10935 людей
В течение суток в Испании от COVID-19 скончались 932 человека. Об этом пишет El Pais со ссылкой на данные Минздрава Испании.
Отмечается, что это первое в течение недели снижение темпов роста количества смертельных случаев. Предыдущий максимум был зафиксирован 2 апреля - 950 умерших.
Всего с начала пандемии в Испании умерли 10 935 людей. Количество зараженных за все время с начала пандемии возросло за сутки на 7472 лица и теперь составляет 117 710.
Напомним, по состоянию на утро 3 апреля в мире общее количество зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 1 016 128 человек.