За сутки умерло 6 тыс человек, более 100 тыс больных: Статистика COVID-19 в мире

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246 тысяч 893 пациента выздоровели

По состоянию на 8:00 5 апреля в мире COVID-19 заболели 1 миллион 203 тысячи 99 человек, а количество летальных исходов выросло до 64 тысяч 774. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В частности, за сутки от осложнений коронавируса в мире погибло почти 6 тысяч человек, а количество инфицированных возросло более, чем на 100 тысяч.

Так, по последним данным, больше всего больных зафиксировано в Соединенных Штатах Америки - 312 тысяч 146 случаи, следующими по количеству инфицированных стала Испания - 126 тысяч 168 и Италия - 124 тысяч 632.

Однако, больше всего летальных случаев пока зафиксировано в Италии (15 тысяч 362 смертей) и Испании (11 947 тысяч погибших).

Также в мире от COVID-19 выздоровели 246 тысяч 893 пациента, из них 77 тысяч 160 в Китае, 34 219 тысяч - в Испании и 26 тысяч 400 - в Германии.

Напомним, по состоянию на 8:00 4 апреля в мире на COVID-19 заболели 1 миллион 99 тысяч 389 человек, а количество летальных исходов возросло до 58 тысяч 901.