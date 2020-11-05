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За рэпера Канье Уэста проголосовали 60 тысяч американцев

Канье Уэст Фото из открытых источников

Впрочем опросы показывали, что его поддерживают 6,6 млн. людей

Рэпер Канье Уэст получил около 60 000 голосов на президентских выборах 2020 года в США. Об этом сообщает The Hill.

Отметим, что рэпер агитировал всех своих 30 млн подписчиков в социальных сетях, а некоторые опросы перед выборами показывали, что его поддерживают около 2% населения (около 6,6 млн человек - ред.).

Этот результат не разочаровал звезду, Вест планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах еще раз в 2024 году.

Новости по теме: Канье Уэст все же подал документы для участия в президентских выборах США

Ранее сообщалось, что всемирно известный рэпер и кандидат на президентских выборах - 2020 Канье Уэст провел свою первую встречу с избирателями.

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