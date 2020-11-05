За рэпера Канье Уэста проголосовали 60 тысяч американцев
Впрочем опросы показывали, что его поддерживают 6,6 млн. людей
Рэпер Канье Уэст получил около 60 000 голосов на президентских выборах 2020 года в США. Об этом сообщает The Hill.
Отметим, что рэпер агитировал всех своих 30 млн подписчиков в социальных сетях, а некоторые опросы перед выборами показывали, что его поддерживают около 2% населения (около 6,6 млн человек - ред.).
Этот результат не разочаровал звезду, Вест планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах еще раз в 2024 году.
Ранее сообщалось, что всемирно известный рэпер и кандидат на президентских выборах - 2020 Канье Уэст провел свою первую встречу с избирателями.