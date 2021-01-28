За плечами ни гроша: Бывшему вице-президенту США Пенсу не за что и негде жить

Бывший вицепрезидент США Майкл Пенс Фото из открытых источников

Ему вместе с женой приходится жить у знакомых и родственников

Прежний вице-президент США Майкл Пенс сейчас находится не в лучшем материальном положении. Об этом сообщает Business Insider.

Как отмечается, бывший чиновник разозлил экс-президента США Дональда Трампа отказом в принятии участия в государственном перевороте накануне инаугурации новоизбранного главы страны Джо Байдена. После этого Майкл вместе со своей женой Карен Пенс покинули государственную резиденцию в Вашингтоне и вернулись в родной город Колумбус в Индиане.

При этом добавляется, что, по данным источников из Республиканской партии, супругам пока негде жить. Они скитались сперва на даче у действующего губернатора Эрика Голкомба, а потом в доме брата.

Так случилось, поскольку Пенсы не имеют своего собственного жилья. Недвижимость в Индианаполисе они продали еще в 1987 году. В 1999 году Майкл и Карен приобрели дом в Эдинбурге, именно от этого округа бывший вице-президент баллотировался в Конгресс. Впоследствии супруги переехали в Вашингтон, а через некоторое время сняли хорошую квартиру в столице Индианы.

Когда Майкл Пенс подал свою кандидатуру на высокий пост в 2016 году, в его декларации не было указано наличие какой-либо недвижимости. А в 2017 году, когда переезжал в резиденции, обратился к Дональду Трампу с просьбой выделить немного средств, поскольку он не имел денег для обустройства жилья из-за банкротства старшего брата. Следовательно, бывший президент перечислил в фонд бывшего вице-президента 750 тысяч долларов, чтобы супруги имели деньги на жизнь.

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Ранее сообщалось, что кортеж бывшего вице-президента США Майкла попал в аварию. Автобус, в котором был чиновник, столкнулся с самосвалом.