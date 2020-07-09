За обнуление сроков Путина голосовали тысячи недействительных паспортов

Владимир Путин AP Photo

Некоторые интернет-избиратели были записаны в системе дважды

В голосовании за поправки к Конституции Российской Федерации принимали участие тысячи недействительных паспортов, которые "голосовали" за обнуление президентских сроков Владимира Путина. Об этом сообщает "Медуза".

Как отмечается, на сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России является сервис проверки российских паспортов по списку паспортов, признанных недействительными. При проверке сведений о паспортах интернет-избирателей оказалось, что тысячи паспортов участников дистанционного голосования недействительны.

"Мы сверили сведения про все паспорта интернет-избирателей. В обоих случаях тысячи паспортов участников дистанционного голосования, по данным МВД, считаются недействительными: 2 347 по базе 22 мая и 4 720 по базе 3 июля. При этом 209 паспортов интернет-избирателей, которые считались недействительными 22 мая, к 3 июля исчезли из базы МВД. Мы проверила отметки о голосовании - оказалось, что большая часть владельцев этих недействительных паспортов приняла участие в интернет-голосовании. 2 060 из 2 347 (22 мая) или 4 233 из 4 720 (3 июля)", - рассказали в издании.

Также оказалось, что некоторые интернет-избиратели были записаны в системе дважды.

В частности, "Медуза" обнаружила 97 паспортов, которые оказались записаны в базе данных интернет-избирателей дважды. То есть общее число реальных интернет-избирателей (тех, кто проголосовал и только что зарегистрировались), возможно, на самом деле было еще меньше официального числа (почти на сто человек). У шести из этих паспортов в обеих записях стоит отметка, что избиратель не принимал участия в интернет-голосовании. Для других 91 паспорта одна отметка утверждает, что избиратель уже проголосовал дистанционно, другая - что нет, не голосовал.

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Напомним, с 25 июня по 1 июля в России произошло голосование по поправкам к Конституции, которые среди прочего предлагают обнуления президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года.

Вскоре, президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции после общероссийского голосования. Изменения вступили в силу 4 июля. За поправки проголосовало 77,92% избирателей.